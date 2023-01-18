Українські військові розповіли, що на мінометників вивчались довго: розбирали типи зброї, типи боєприпасів – готувались по повній. Вони навіть вивчали штурмові дії, якщо доведеться брати участь у стрілецьких боях.

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Як мінометники ЗСУ нищать ворога

Командир мінометного розрахунку із позивним Ґрут пригдав один з найвдаліших "кейсів" у своїй роботі. Це було тоді, коли українська міна відпрацювала чітко в російський бліндаж.

Хлопці довго чекали на цю ціль. Врешті засікли приміщення з особовим складом противника та вирахували систему, а ми цей бліндаж накрили,

– розповів він.

Підрозділ також має при собі гранатометника. Це старший водій-гранатометник із позивним "Їжак". Чоловік розповів про свою задачу так: "Я тут на випадок прориву противника. Якщо таке станеться, то всі поїдуть, я залишусь та прикрию відхід наших хлопців".

Зазначимо, що у своїй роботі він використовує PSLR-1 – модифіковану радянську реактивну систему залпового вогню РПГ-7.

"Закордонні міни якісні: вони зберігаються в тубусах, їх можна навіть кидати у воду", – розповідає заряджаючий із позивним Лис.

А от міни ворога – іржаві, з чотирьох пострілів одна вибухає, а три падають в землю, зазначає він.

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