Українські військові розповіли, що на мінометників вивчались довго: розбирали типи зброї, типи боєприпасів – готувались по повній. Вони навіть вивчали штурмові дії, якщо доведеться брати участь у стрілецьких боях.
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Як мінометники ЗСУ нищать ворога
Командир мінометного розрахунку із позивним Ґрут пригдав один з найвдаліших "кейсів" у своїй роботі. Це було тоді, коли українська міна відпрацювала чітко в російський бліндаж.
Хлопці довго чекали на цю ціль. Врешті засікли приміщення з особовим складом противника та вирахували систему, а ми цей бліндаж накрили,
– розповів він.
Підрозділ також має при собі гранатометника. Це старший водій-гранатометник із позивним "Їжак". Чоловік розповів про свою задачу так: "Я тут на випадок прориву противника. Якщо таке станеться, то всі поїдуть, я залишусь та прикрию відхід наших хлопців".
Зазначимо, що у своїй роботі він використовує PSLR-1 – модифіковану радянську реактивну систему залпового вогню РПГ-7.
"Закордонні міни якісні: вони зберігаються в тубусах, їх можна навіть кидати у воду", – розповідає заряджаючий із позивним Лис.
А от міни ворога – іржаві, з чотирьох пострілів одна вибухає, а три падають в землю, зазначає він.
ЗСУ зламали плани окупантів
- Розвідка Великої Британії опублікувала свої дані про ситуацію на Бахмутському напрямку. Зокрема, мовиться, що воїни ЗСУ встановили нові оборонні рубежі на захід від Бахмута.
- Російські загарбники продовжують обстрілювати Бахмут з артилерії. Водночас воїни ЗСУ дають їм рішучу відсіч.
- Окрім того, розвідка Великої Британії припускає, що ЗСУ вийшли з Соледара. Водночас станом на 18 січня у Генштабі не підтверджують цих даних. Ба більше, у районі Соледара українські герої 17 січня приземлили російський штурмовикк Су-25. Його вартість обходиться країні-терористці приблизно у 11 мільйонів доларів.