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      "Minsk is dead": Садовый предлагает Зеленскому "украинский" формат вместо "минского"

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      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      "Президент Зеленский обещал новый формат. Минск – это НЕ новый формат".

      Об этом написал на своей странице в Facebook лидер "Самопомичи" Андрей Садовый.

      По его словам, любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию.

      Минские соглашения (особенно в части особого статуса для Донбасса) были унизительными для Украины. А какими они могли быть, когда интересы Украины в переговорах "отстаивал" Медведчук??? Внесение "особого статуса Донбасса" в Конституцию в 2015 году (первое чтение) – дело рук неформальной коалиции БПП-НФ-Опоблоку. "Самопомич" голосовала против!
      – отметил Садовый.

      Политик взамен предлагает украинский формат, который заключается в:

      – привлечении к переговорному процессу США, Великобритании и стран, для которых актуальна российская угроза (Польша, страны Балтии)

      – усилении (а не ослаблении) летальных возможностей украинской армии на линии соприкосновения;

      – включении вопроса Крыма в повестку дня переговорного процесса.

      "И давайте будем откровенны. Пока на свободе те, кто привел войну в Украину (Медведчук как маркер), мир не наступит", – заключает Садовый.

      blog_ava
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      Теги: Андрей Садовой Новости политики Минские договоренности Владимир Зеленский
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