"Minsk is dead": Садовый предлагает Зеленскому "украинский" формат вместо "минского"

Об этом написал на своей странице в Facebook лидер "Самопомичи" Андрей Садовый.

По его словам, любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию.

Минские соглашения (особенно в части особого статуса для Донбасса) были унизительными для Украины. А какими они могли быть, когда интересы Украины в переговорах "отстаивал" Медведчук??? Внесение "особого статуса Донбасса" в Конституцию в 2015 году (первое чтение) – дело рук неформальной коалиции БПП-НФ-Опоблоку. "Самопомич" голосовала против!

– отметил Садовый.

Политик взамен предлагает украинский формат, который заключается в:

– привлечении к переговорному процессу США, Великобритании и стран, для которых актуальна российская угроза (Польша, страны Балтии)

– усилении (а не ослаблении) летальных возможностей украинской армии на линии соприкосновения;

– включении вопроса Крыма в повестку дня переговорного процесса.

"И давайте будем откровенны. Пока на свободе те, кто привел войну в Украину (Медведчук как маркер), мир не наступит", – заключает Садовый.