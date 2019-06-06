"Minsk is dead": Садовый предлагает Зеленскому "украинский" формат вместо "минского"

По его словам, любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию.
Минские соглашения (особенно в части особого статуса для Донбасса) были унизительными для Украины. А какими они могли быть, когда интересы Украины в переговорах "отстаивал" Медведчук??? Внесение "особого статуса Донбасса" в Конституцию в 2015 году (первое чтение) – дело рук неформальной коалиции БПП-НФ-Опоблоку. "Самопомич" голосовала против!
– отметил Садовый.
Политик взамен предлагает украинский формат, который заключается в:
– привлечении к переговорному процессу США, Великобритании и стран, для которых актуальна российская угроза (Польша, страны Балтии)
– усилении (а не ослаблении) летальных возможностей украинской армии на линии соприкосновения;
– включении вопроса Крыма в повестку дня переговорного процесса.
"И давайте будем откровенны. Пока на свободе те, кто привел войну в Украину (Медведчук как маркер), мир не наступит", – заключает Садовый.