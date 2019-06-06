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      "Minsk is dead": Садовий пропонує Зеленському "український" формат замість "мінського"

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      "Президент Зеленський обіцяв новий формат. Мінськ – це НЕ новий формат".

      Про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

      За його словами, будь-які спроби побудувати мир на умовах мінських угод означають капітуляцію.

      Мінські угоди (особливо в частині особливого статусу для Донбасу) були принизливими для України. А якими вони могли бути, коли інтереси України в переговорах "відстоював" Медведчук??? Внесення "особливого статусу Донбасу" в Конституцію у 2015 році (перше читання) – справа рук неформальної коаліції БПП-НФ-Опоблоку. "Самопоміч" голосувала проти!
      – наголосив Садовий.

      Політик натомість пропонує український формат, який полягає у:

      – залученні до переговорного процесу США, Великої Британії і тих країн, для яких актуальною є російська загроза (Польща, країни Балтії);

      – посиленні (а не послаблення) летальних можливостей української армії на лінії зіткнення;

      – включенні питання Криму до порядку денного переговорного процесу.

      "І давайте будемо відвертими. Поки на волі ті, хто привів війну в Україну (Медведчук як маркер), мир не настане", підсумовує Садовий.

      blog_ava
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      Теги: Андрій Садовий Новини політики Мінські домовленості Володимир Зеленський
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