В Минске силовик жестоко избил человека в автобусе: шокирующее видео
В Беларуси, несмотря на ночные задержания, граждане снова вышли на массовый протест. Бойцы ОМОНа задерживают на улицах людей без причин и жестоко издеваются над ними.
По протестующим фактически открыли огонь, есть раненые. В ход пошли свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. Кадры избиения людей опубликовал телеграм-канале NEXTA.
К слову В Беларуси возобновились столкновения: силовики задерживают и бьют людей
На кадрах видно, как силовик с дубинкой жестоко избивает человека прямо в автобусе.
Избиение активиста в автобусе: смотрите видео (Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика)
Также блогер Илья Варламов опубликовал видео, как силовики ОМОНа перепутали обычный автобус с автозаком и чуть не посадили туда задержанного белоруса.
Силовики перепутали автобус: смотрите видео
Протесты в Беларуси: главное
- 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, в которых по данным экзит-полов с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко.
- После объявления результатов выборов по данным национального экзит-пола, тысячи белорусов вышли на улицы городов на протест с утверждением о массовой фальсификации.
- Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси, силовики начали задерживать людей.
- В течение предыдущих двух дней до выборов в Минск прибывала тяжелая техника и водометы, стягивались войска.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те использовали ружья с резиновыми пулями, водометы.