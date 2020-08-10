В Беларуси, несмотря на ночные задержания, граждане снова вышли на массовый протест. Бойцы ОМОНа задерживают на улицах людей без причин и жестоко издеваются над ними.

По протестующим фактически открыли огонь, есть раненые. В ход пошли свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. Кадры избиения людей опубликовал телеграм-канале NEXTA. К слову В Беларуси возобновились столкновения: силовики задерживают и бьют людей На кадрах видно, как силовик с дубинкой жестоко избивает человека прямо в автобусе. Избиение активиста в автобусе: смотрите видео (Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика) Также блогер Илья Варламов опубликовал видео, как силовики ОМОНа перепутали обычный автобус с автозаком и чуть не посадили туда задержанного белоруса. Силовики перепутали автобус: смотрите видео Протесты в Беларуси: главное 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, в которых по данным экзит-полов с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко.

После объявления результатов выборов по данным национального экзит-пола, тысячи белорусов вышли на улицы городов на протест с утверждением о массовой фальсификации.

Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси, силовики начали задерживать людей.

В течение предыдущих двух дней до выборов в Минск прибывала тяжелая техника и водометы, стягивались войска.

В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те использовали ружья с резиновыми пулями, водометы.