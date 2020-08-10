У Мінську силовик жорстоко побив людину в автобусі: шокуюче відео
У Білорусі попри нічний розгін громадяни знову вийшли на масовий протест. Бійці ОМОНу затримують на вулицях людей без причин та жорстоко знущаються над ними.
По протестувальниках фактично відкрили вогонь, є поранені. У хід пішли світло-шумові гранати і сльозогінний газ. Кадри побиття людей опублікував телеграм-каналі NEXTA.
До слова У Білорусі поновилися сутички: силовики затримують і б'ють людей
На кадрах видно, як силовик з кийком жорстоко б'є людину прямо в автобусі.
Побиття активіста в автобусі: дивіться відео (Увага! На відео присутня ненормативна лексика)
Також блогер Ілля Варламов опублікував відео, як силовики ОМОНу переплутали звичайний автобус з автозаком і ледь не посадили туди затриманого білоруса.
Силовики переплутали автобус: дивіться відео
Протести у Білорусі: головне
- 9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, у яких за даними екзитполів з великим відривом переміг чинний президент Олександр Лукашенко.
- Після оголошення результатів виборів за даними національного екзитполу тисячі білорусів вийшли на вулиці міст на протест із твердженням про масову фальсифікацію.
- Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.
- Протягом попередніх двох діб до виборів у Мінськ прибувала важка техніка і водомети, стягувалися війська.
- У Мінську сталися масштабні сутички із ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети.