У Білорусі попри нічний розгін громадяни знову вийшли на масовий протест. Бійці ОМОНу затримують на вулицях людей без причин та жорстоко знущаються над ними.

По протестувальниках фактично відкрили вогонь, є поранені. У хід пішли світло-шумові гранати і сльозогінний газ. Кадри побиття людей опублікував телеграм-каналі NEXTA. До слова У Білорусі поновилися сутички: силовики затримують і б'ють людей На кадрах видно, як силовик з кийком жорстоко б'є людину прямо в автобусі. Побиття активіста в автобусі: дивіться відео (Увага! На відео присутня ненормативна лексика) Також блогер Ілля Варламов опублікував відео, як силовики ОМОНу переплутали звичайний автобус з автозаком і ледь не посадили туди затриманого білоруса. Силовики переплутали автобус: дивіться відео Протести у Білорусі: головне 9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, у яких за даними екзитполів з великим відривом переміг чинний президент Олександр Лукашенко.

Після оголошення результатів виборів за даними національного екзитполу тисячі білорусів вийшли на вулиці міст на протест із твердженням про масову фальсифікацію.

Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.

Протягом попередніх двох діб до виборів у Мінськ прибувала важка техніка і водомети, стягувалися війська.

У Мінську сталися масштабні сутички із ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети.