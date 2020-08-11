Протесты в Беларуси после двух дней силового разгона не утихают: есть десятки раненых и сотни задержанных. Силовики чувствуют свою безнаказанность и ведут себя с митингующими как со скотом. Например, в столице задержанных укладывают на территории РУВД бревнами в ряд.

Соответствующее видео обнародовал телеграм-канал NEXTA. На нем две женщины снимают "пейзаж" из окна: на территории Октябрьского РУВД люди лежат под открытым небом на земле.

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Женщины комментируют: периодически задержанных избивают дубинками.

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Однако для активных белорусов-протестующих за два дня это уже стало "нормой". В телеграмм-каналах пишут, что тюрьмы переполнены. Людей берут прямо у подъездов, хватают в переулках и "пакуют" в автозаки.

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За минувшую ночь протестов в Беларуси задержали три тысячи человек. По данным правозащитной организации "Весна" только в Минске задержали более 640 человек. Более 600 человек по всей стране уже получили административные аресты на несколько суток".

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