В Минске на территории РУВД задержанных складывают на асфальт бревнами и бьют дубинками – видео
Протесты в Беларуси после двух дней силового разгона не утихают: есть десятки раненых и сотни задержанных. Силовики чувствуют свою безнаказанность и ведут себя с митингующими как со скотом. Например, в столице задержанных укладывают на территории РУВД бревнами в ряд.
Соответствующее видео обнародовал телеграм-канал NEXTA. На нем две женщины снимают "пейзаж" из окна: на территории Октябрьского РУВД люди лежат под открытым небом на земле.
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Женщины комментируют: периодически задержанных избивают дубинками.
Люди лежат на асфальте штабелями на территории РУВД – смотрите видео
Однако для активных белорусов-протестующих за два дня это уже стало "нормой". В телеграмм-каналах пишут, что тюрьмы переполнены. Людей берут прямо у подъездов, хватают в переулках и "пакуют" в автозаки.
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За минувшую ночь протестов в Беларуси задержали три тысячи человек. По данным правозащитной организации "Весна" только в Минске задержали более 640 человек. Более 600 человек по всей стране уже получили административные аресты на несколько суток".
Протесты в Беларуси: главное
- 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, в которых по данным экзитполов с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко.
- После объявления результатов выборов по данным национального экзитпола тысячи белорусов вышли на улицы городов на протест с утверждением о массовой фальсификации.
- Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей.
- В течение предыдущих двух суток до выборов в Минск прибывала тяжелая техника и водометы, стягивались войска.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те привлекли ружья с резиновыми пулями, водометы.