У Мінську на території РУВС затриманих складають на асфальт колодами і б'ють кийками – відео
Протести у Білорусі після двох днів силового розгону не вщухають: є десятки поранених і сотні затриманих. Силовики відчувають свою безкарність і поводяться з мітингарями як з худобою Наприклад, у столиці затриманих вкладають на території РУВС колодами в рядок.
Відповідне відео оприлюднив телеграм-канал NEXTA. На ньому дві жінки знімають "краєвид" з вікна: на території Октябрського РУВС люди лежать просто неба на землі.
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Жінки коментують: періодично затриманих б'ють кийками.
Люди лежать на асфальті штабелями на території РУВС – дивіться відео
Однак для активних білорусів-протестувальників за два дні це вже стало "нормою". У телеграм-каналах пишуть, що в'язниці переповнені. Людей беруть прямо біля під'їздів, хапають в провулках і "пакують" в автозаки.
Що відбувалося у Мінську ввечері 10 серпня – дивіться відео
За минулу ніч протестів у Білорусі затримали три тисячі осіб. За даними правозахисницької організації "Весна" лише у Мінську затримали понад 640 людей. Більше 600 осіб у всій країні вже отримали адміністративні арешти "на кілька діб".
Протести у Білорусі: головне
- 9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, у яких за даними екзитполів з великим відривом переміг чинний президент Олександр Лукашенко.
- Після оголошення результатів виборів за даними національного екзитполу тисячі білорусів вийшли на вулиці міст на протест із твердженням про масову фальсифікацію.
- Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.
- Протягом попередніх двох діб до виборів у Мінськ прибувала важка техніка і водомети, стягувалися війська.
- У Мінську сталися масштабні сутички із ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети.