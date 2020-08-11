Протести у Білорусі після двох днів силового розгону не вщухають: є десятки поранених і сотні затриманих. Силовики відчувають свою безкарність і поводяться з мітингарями як з худобою Наприклад, у столиці затриманих вкладають на території РУВС колодами в рядок.

Відповідне відео оприлюднив телеграм-канал NEXTA. На ньому дві жінки знімають "краєвид" з вікна: на території Октябрського РУВС люди лежать просто неба на землі.

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Жінки коментують: періодично затриманих б'ють кийками.

Люди лежать на асфальті штабелями на території РУВС – дивіться відео

Однак для активних білорусів-протестувальників за два дні це вже стало "нормою". У телеграм-каналах пишуть, що в'язниці переповнені. Людей беруть прямо біля під'їздів, хапають в провулках і "пакують" в автозаки.

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За минулу ніч протестів у Білорусі затримали три тисячі осіб. За даними правозахисницької організації "Весна" лише у Мінську затримали понад 640 людей. Більше 600 осіб у всій країні вже отримали адміністративні арешти "на кілька діб".

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