Политзаключенный во время заседания суда по его делу вонзил себе ручку в горло. Видео этого обнародовал ряд белорусских оппозиционных телеграм-каналов.

Важно Если в Минске повторить акцию августа 2020 года, то режим рухнет, – оппозиционер Латушко

Как сообщают правозащитники центра "Весна", Латыпов встал на скамейку в клетке, чтобы к нему не могли дотянуться конвоиры, и порезал горло ручкой.

Перед этим он сказал: "ГУБОП (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией – 24 канал) пообещал, что если я не признаю вину, будут уголовные дела против моих родных и соседей".

По данным телеграм-канала "Беларусь головного мозга", Степана Латыпова будут вводить в искусственную кому.

Степана Латыпова вынесли из здания суда: смотрите видео 18+

Политзаключенный Латыпов перерезал себе горло: смотрите видео 18+

Что известно о деле Латыпова

Политзаключенного обвиняют по трем статьям белорусского законодательства:

организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок;

сопротивление милиции;

мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Степана Латыпова задержали 15 сентября, когда он с другими местными жителями стоял на охране мурала с "диджеями Перемен", который коммунальщики регулярно уничтожали. Силовики стали разгонять собравшихся, Латыпов требовал от них представиться, и его жестко задержали, почти сразу в его квартире провели обыск. По словам отца Степана, с 11 апреля сына удерживали в СИЗО с людьми с психическими расстройствами.