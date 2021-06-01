Политзаключенный во время заседания суда по его делу вонзил себе ручку в горло. Видео этого обнародовал ряд белорусских оппозиционных телеграм-каналов.
Важно Если в Минске повторить акцию августа 2020 года, то режим рухнет, – оппозиционер Латушко
Как сообщают правозащитники центра "Весна", Латыпов встал на скамейку в клетке, чтобы к нему не могли дотянуться конвоиры, и порезал горло ручкой.
Перед этим он сказал: "ГУБОП (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией – 24 канал) пообещал, что если я не признаю вину, будут уголовные дела против моих родных и соседей".
По данным телеграм-канала "Беларусь головного мозга", Степана Латыпова будут вводить в искусственную кому.
Степана Латыпова вынесли из здания суда: смотрите видео 18+
Политзаключенный Латыпов перерезал себе горло: смотрите видео 18+
Что известно о деле Латыпова
Политзаключенного обвиняют по трем статьям белорусского законодательства:
- организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок;
- сопротивление милиции;
- мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Степана Латыпова задержали 15 сентября, когда он с другими местными жителями стоял на охране мурала с "диджеями Перемен", который коммунальщики регулярно уничтожали. Силовики стали разгонять собравшихся, Латыпов требовал от них представиться, и его жестко задержали, почти сразу в его квартире провели обыск. По словам отца Степана, с 11 апреля сына удерживали в СИЗО с людьми с психическими расстройствами.