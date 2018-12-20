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      Минсоцполитики опровергло фейк о выплате пенсий за декабрь и январь одним платежом

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      В Минсоцполитики рассказали о том, как будут выплачиваться пенсии за декабрь и январь
      В Минсоцполитики рассказали о том, как будут выплачиваться пенсии за декабрь и январь / Фото из открытых источников

      Кабинет министров Украины не будет выплачивать в декабре пенсии за декабрь 2018 года и январь 2019-го одним платежом.

      Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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      На днях некоторые средства массовой информации распространили не правдивую информацию о том, что в декабре будут выплачиваться пенсии за декабрь нынешнего и январь следующего года одним платежом,
      – говорится в сообщении пресс-службы.

      В министерстве отметили, что СМИ, которые распространили эту информацию ссылались на проект постановления, который находится на рассмотрении в Кабинете Министров Украины "О внесении изменений в бюджет Пенсионного Фонда Украины на 2018 год" для обеспечения финансирования выплат в декабре текущего года. Однако этим проектом не предусмотрено авансирование выплат за январь 2019 года.

      Отмечается, что в декабре будет осуществлена выплата пенсий за декабрь, а за январь – в январе 2019 года.

      Теги: Новости Украины Деньги Пенсіонери Министерство социальной политики
      Источник: 24 Канал
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