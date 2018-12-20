Мінсоцполітики спростувало фейк про виплату пенсій за грудень та січень одним платежем

Кабінет міністрів України не виплачуватиме у грудні пенсій за грудень 2018 року та січень 2019-о одним платежем.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

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Днями декотрі засоби масової інформації поширили не правдиву інформацію про те, що у грудні виплачуватимуться пенсії за грудень нинішнього й січень наступного року одним платежем,

– йдеться у повідомленні прес-служби.

У міністерстві зазначили, що ЗМІ, які поширили цю інформацію посилалися на проект постанови, що перебуває на розгляді в Кабінеті Міністрів України "Про внесення змін до бюджету Пенсійного Фонду України на 2018 рік" для забезпечення фінансування виплат у грудні поточного року. Однак цим проектом не передбачено авансування виплат за січень 2019 року.

Зазначається, що у грудні буде здійснено виплату пенсій за грудень, а за січень – у січні 2019 року.