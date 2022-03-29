По законопроекту службы такси в России будут вынуждены предоставлять автоматизированный удаленный доступ к своим информационным системам ФСБ. 24 канал передает детали.

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Детали законопроекта

Проект закона предусматривает, что российские агрегаторы такси в обязательном порядке будут предоставлять ФСБ "данные, используемые для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси". При этом в документе речь не идет о том, зачем ведомству нужна эта информация.

В частности, службы заказа легкового такси в России обяжут передавать данные о перевозках, в том числе о месте нахождения их автомобилей и водителей, в Региональную навигационно-информационную систему.

К слову, в РосСМИ сообщают, что данный проект закона уже согласовали в Минюсте России, "Ространснадзоре", Минтруде, Минфине, Минэкономразвитии, Минпромторге, ФНС и Минздраве.

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