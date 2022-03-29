За законопроєктом, служби таксі на Росії будуть змушені надавати автоматизований віддалений доступ до своїх інформаційних систем ФСБ. 24 канал передає деталі.

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Деталі законопроєкту

Проєкт закону передбачає, що російські агрегатори таксі в обов'язковому порядку надаватимуть ФСБ "дані, що використовуються для отримання, зберігання, обробки і передавання замовлень легкового таксі". При цьому у документі не йдеться про те, навіщо відомству потрібна ця інформація.

З-поміж іншого, служби замовлення легкового таксі на Росії зобов'яжуть передавати дані про перевезення, у тому числі про місце перебування їхніх авто і водіїв, у Регіональну навігаційно-інформаційну систему.

До слова, у росЗМІ повідомляють, що даний проєкт закону уже погодили у Мін'юсті Росії, "Ространснадзорі", Мінпраці, Мінфіні, Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, ФНС та у МОЗ.

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