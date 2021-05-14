Владимир Зеленский заявил, что в Украине уменьшилось количество олигархов. Глава государства отметил, что этот список покинул народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.

По словам президента, Медведчука законно лишили возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы он не мог "открыто бить по стране и наносить разрушающий ущерб государственной безопасности".

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Зеленский заявил, что олигархов в Украине стало меньше

Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук,

– написал глава государства.

Зеленский добавил, что "будут еще минусы", – пока все олигархи не станут просто великими бизнесменами. Ведь Украине нужна настоящая демократия, "которая работает в интересах всех граждан, а не кучки избранных".

Основные тезисы Зеленского в публикации

Власть работает над тем, чтобы создать условия для того, чтобы Украина смогла найти свой путь успеха в глобальном мире. А также над тем, чтобы сделать государственную систему устойчивой, современной, готовой действенно реагировать на современные вызовы, сохраняя при этом демократию.

Президент подчеркнул, что самые богатые украинцы сейчас – это те "кто сумел воспользоваться полностью возможностями, которые были у нас с 1990-х годов", и кто моделировал "правила игры" для себя.

"Большинство украинцев не считало такую ситуацию справедливой. Это и отразилось на итогах выборов 2019 года. То, с каким красноречивым результатом проиграл один из олигархов, демонстрирует, на что на самом деле рассчитывает общество", – отметил Зеленский.

Политика деолигархизации приведет к тому, что Украина станет действительно конкурентной в мире, перейдет к стабильному росту, а это в итоге решит проблему бедности.

к тому, что Украина станет действительно конкурентной в мире, перейдет к стабильному росту, а это в итоге решит проблему бедности. На этом пути, уверяет президент, власть внедряет много необходимых реформ.

Президент подчеркнул, что вскоре Кабинет представит законопроект о деолигархизации, который утвердит системный взгляд на проблему.

"Если у таких людей забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут", – убежден украинский лидер.

Именно олигархические структуры, добавил глава государства, сталкивают людей в разных взглядах, из-за чего Украина теряет шансы на процветание и признание.

Обратите внимание! Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее рассказал детали по подготовке законопроекта об олигархах. По его словам, в перечень таких лиц могут попасть 13 человек.