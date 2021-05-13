Президенту Владимиру Зеленскому и всем украинцам выгодно, чтобы преступники такого уровня, как Виктор Медведчук, сидели за решеткой. В частности, если суд признает их вину.

Такое мнение в программе "6/9" высказал глава правоохранительного комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский. И добавил, говорится не только о нардепе от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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По его словам, это касается не только Виктора Медведчука, но и контрабандистов, в отношении которых были введены санкции. И в отношении которых должны происходить уголовно-правовые последствия.

Зеленскому, как и всему украинскому народу выгодно, если преступники такого уровня, если они будут признаны судом таковыми, будут сидеть за решеткой,

– заявил политик.

Он подчеркнул, если человек совершает преступление, он должен сидеть в тюрьме. Особенно, если это совершается в течение многих лет. Впрочем, единственный вопрос – сможет ли правоохранительная система доказать это.

Денис Монатырский вспомнил суды над итальянской или испанской мафией. Когда все знали, что именно этот человек является организатором преступной группировки, но нет возможности собрать доказательства. Поэтому известных мафиози сажали за уклонение от уплаты налогов.

Думаю, что это не все подозрения Медведчуку, – Монастырский

По мнению парламентария, это еще не все подозрения, которые вручили Медведчуку. Поэтому впоследствии общество увидит еще дополнительные производства, которые будут объявлены.

"Ведь он стал чрезвычайно влиятельным олигархом, когда перед этим был просто политиком. Поэтому к нему такое внимание. Именно с 2014 года он попал в ряды олигархов, хотя до этого им не был", – подчеркнул глава правоохранительного комитета Рады.

Что этому предшествовало