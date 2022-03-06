Несмотря на бешеные потери, российские оккупанты продолжают наступление на Украину. Впрочем, долго воевать против украинских героев не удастся ни одному из них.

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Ликвидация подполковника

Враг несет потери не только рядовых солдат и военной техники, но и среди командования. Украинские силы уничтожают врага на всех уровнях.

Сегодня наши защитники ликвидировали подполковника оккупантов Дмитрия Сафронова. Он был командиром батальона морской пехоты 61-й ОБРМП. "Командировка" в Украину закончилась для него тем же, чем и для свыше десятка тысяч других оккупантов.

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