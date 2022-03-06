Сухопутные войска Украины дают успешный отпор врагам. Они не отступают ни на метр.
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В районе Русской Лозовой нацгвардейцы и бойцы терробороны уничтожили:
- 4 бензовоза противника с горючим,
- 3 грузовых автомобиля ГАЗ-66,
Кроме того, защитники захватили бронированный автомобиль "Тигр".
Заметим, российские захватчики 6 марта обстреляли поликлинику Министерства внутренних дел, здание Вооруженных сил, жилые дома, а также телебашню. В то же время украинские военные сбили 2 вражеских истребителя.
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