Сухопутные войска Украины дают успешный отпор врагам. Они не отступают ни на метр.

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В районе Русской Лозовой нацгвардейцы и бойцы терробороны уничтожили:

4 бензовоза противника с горючим,

3 грузовых автомобиля ГАЗ-66,

Кроме того, защитники захватили бронированный автомобиль "Тигр".

Заметим, российские захватчики 6 марта обстреляли поликлинику Министерства внутренних дел, здание Вооруженных сил, жилые дома, а также телебашню. В то же время украинские военные сбили 2 вражеских истребителя.

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