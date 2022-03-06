Сухопутні війська України дають успішну відсіч ворогам. Вони не відступають ні на метр.
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У районі Руської Лозової нацгвардійці та бійці тероборони знищили:
- 4 бензовози противника з пальним,
- 3 вантажних автомобілі ГАЗ-66,
Крім того, захисники захопили броньований автомобіль "Тигр".
Зауважимо, російські загарбники 6 березня обстріляли поліклініку Міністерва внутрішніх справ, будівлю Збройних сил, житлові будинки, а також телевежу. Водночас українські військові збили 2 ворожі винищувачі.
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