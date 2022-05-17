Бойцы из 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка собрали отличный "урожай". Они поймали российский танк и зенитно-ракетный комплекс и красиво их уничтожили.

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Идеальное попадание – и минус техника у россиян

Каждое такое удачное попадание понемногу приближает украинцев к победе.

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка продолжают активно уничтожать популяцию особо опасного вредителя. Никакая защита, ни одна броня не спасет. Украинцы – опытные аграрии. Вытравим со всеми корнями любую дрянь со своей благодатной земли, – красиво написали в оперативном командовании "Юг".

Бойцы сняли свою удачную работу на видео с беспилотника и наложили поверх эпическую музыку.

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Потери российских оккупантов

Вооруженные Силы Украины продолжают активно уничтожать оккупантов. По состоянию на 17 мая официально известно, что россияне лишились 27 900 живой силы. Стоит добавить, что данные не абсолютно точны, ведь из-за высокой интенсивности боевых действий конкретно подсчитать потери – чрезвычайно сложно.

За минувшие сутки россияне потеряли 200 военных, 7 танков, 35 боевых бронированных машин, 1 артиллерийскую систему, 3 единицы реактивных систем залпового огня, 1 единицу ПВО, 1 самолет, 2 вертолета, 9 беспилотников, 8 единиц автомобильной техники.

Общие потери российских оккупантов по состоянию на 17 мая

личный состав – 27 900 военных;

танки – 1235 единиц;

ББМ (боевые бронированные машины) – 3009 единиц;

артиллерийские системы – 578 единиц;

РСЗО (реактивные системы залпового огня) – 198 единиц;

средства ПВО (противовоздушная оборона) – 90 единиц;

самолеты – 201 единица;

вертолеты – 167 единиц;

автомобильная техника и цистерны с топливом – 2109 единиц;

корабли/катера – 13 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня (беспилотники) – 436 единиц;

специальная техника – 43 единицы;

крылатые ракеты – 97 единиц.

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