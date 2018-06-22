Минус два кадровых офицера РФ: оккупанты в Донецкой области понесли невосполнимые потери
Волонтеры благотворительного фонда "Вернись живым" сообщают, что украинские защитники на оккупированном Донбассе ликвидировали двух командиров боевиков, которые ко всему еще и оказались кадровым Российскими военными.
Двух командиров оккупантов удалось ликвидировать в районе поселка Пикузы (Коминтерново) Донецкой области.
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О встрече "Джорждика" и "Метки" стало известно благодаря информаторам, которые заблаговременно предоставили данные специальным бойцам. Целью встречи было простое хвастовство одного из террористов, который пригласил друга к себе, чтобы показать, какой новенький БТР ему привезли из России,
– сообщают волонтеры.
Однако, новенький БТР, у которого состоялась встреча, благодаря усилиям бойцов украинской третьей силы, внезапно взорвался.
"Неподалеку взорвались и старенькие "Жигули", на которых приехал командир роты батальона Джорждика с позывным Медведь. По подтвержденным данным, Медведь погиб на месте", – отчитываются волонтеры.
Кроме двух командиров, оккупанты не досчитались по два БТР и БМП, а еще нескольких "Уралов".
По данным "Вернись живым", главари боевиков после этого решили срочно заменить подразделение, а новый должен лично подчиняться главарю так называемой "ДНР" Захарченко.
К слову, 22 июня в прифронтовом Краматорске Петр Порошенко назначил новым главой Донецкой ОГА Александра Куця.