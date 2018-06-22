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Кто такой Александр Куць – новый глава Донецкой ОГА

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Александр Куць – новый глава Донецкой ОГА
Александр Куць – новый глава Донецкой ОГА / Twitter Святослава Цеголко

22 июня Президент Украины Петр Порошенко в Краматорске официального представил нового председателя Донецкой ОГА Александра Куця.

Информация о назначении на эту должность 41-летнего генерала СБУ появилась накануне.

Уже бывший глава Донецкой области Павел Жебривский, который назначен Порошенко аудитором НАБУ, 20 июня сообщил, что Кабмин утвердил на должность председателя Донецкой ОГА генерала СБУ Александра Куця.

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22 июня Порошенко официально представил Куця на должности новоназначенного председателя Донецкой ОГА.

Александр Иванович с первых дней войны добровольцем на фронте, только в составе боевых групп Службы безопасности Украины, а деятельность этих боевых групп как-то у нас не принято комментировать,
– сказал Порошенко во время представления.

По его словам, "когда враги боятся Александра Ивановича, они это делают не зря".

"Это человек, который решительно идет в бой, имеет аналитический склад ума, который очень хорошо известен на Донбассе, которого здесь знают, чтят и уважают", – не скупился на слова похвалы Порошенко во время представления нового председателя Донецкой ОГА.

Президент выразил убеждение, что опыт эффективного сотрудничества новоназначенного главы Донецкой области с руководством ООС, силовиками, народными депутатами "является бесценным".

Что известно про нового председателя Донецкой ОГА Александре Куце?

Ему 41 год. Он родился в Ростове-на-Дону и до середины 90-х жил в России.

В 2009-2014 годах Куць был заместителем начальника Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (так называемый департамент "К") ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

После этого год отработал на должности начальника киевского главка Службы безопасности Украины, а с 25 марта 2015 года был назначен начальником УСБУ в Донецкой области.

Один из главарей оккупантов Захарченко обвинял Куця в организации убийства "Гиви" и "Моторолы".

Почти год назад – 21 августа 2017 года Александр Куц назначен на должность начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Олександр Куць голова Донецької ОДА
Александр Куць – новый глава Донецкой ОГА

Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Новости Донецка Александр Куць СБУ
Источник: 24 Канал
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