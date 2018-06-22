Порошенко представил нового председателя Донецкой ОГА

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового главу Донецкой ОГА, которым стал генерал СБУ Александр Куць.

20 июня бывший глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что Кабмин утвердил на должность его преемника генерала СБУ Александра Куця.

22 июня его официально представил Президент Петр Порошенко.

Хочу с большим удовольствием представить преемника, хотя, думаю, что Александр в лишних представлениях не нуждается,

– отметил Порошенко, представляя Куця.

Во время выбора нового главы военно-гражданской администрации я руководствовался двумя факторами: мы должны обеспечить безопасность на территории Донецкой области и мы должны сделать исчерпывающий перечень мер для того, чтобы приблизить Украину к миру,

– сказал Порошенко, представляя нового главу военно-гражданской администрации.

Президент подчеркнул, что с первого дня агрессии России на Донбассе новоназначенный губернатор Донетчины был в зоне АТО в составе боевых групп.

Радий представити Голову Донецької ОДА Олександра Куця. З перших днів агресії РФ він пішов добровольцем, був у складі бойових груп СБУ. Має аналітичний склад розуму, його знає і поважає Донбас. Впевнений, його досвід забезпечить мир, відновлення інфраструктури, розвиток Донбасу — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 червня 2018 р.

Он также поблагодарил бывшего главу Донецкой ВЦА Павла Жебривского, который находился на этой должности в течение трех лет.

13 июня Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации.