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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко представил нового председателя Донецкой ОГА

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Новым председателем Донецкой ОГА назначен генерал СБУ Александр Куць
Новым председателем Донецкой ОГА назначен генерал СБУ Александр Куць / Twitter Святослава Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового главу Донецкой ОГА, которым стал генерал СБУ Александр Куць.

20 июня бывший глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что Кабмин утвердил на должность его преемника генерала СБУ Александра Куця.

22 июня его официально представил Президент Петр Порошенко.

Хочу с большим удовольствием представить преемника, хотя, думаю, что Александр в лишних представлениях не нуждается,
– отметил Порошенко, представляя Куця.

Во время выбора нового главы военно-гражданской администрации я руководствовался двумя факторами: мы должны обеспечить безопасность на территории Донецкой области и мы должны сделать исчерпывающий перечень мер для того, чтобы приблизить Украину к миру,
– сказал Порошенко, представляя нового главу военно-гражданской администрации.

Президент подчеркнул, что с первого дня агрессии России на Донбассе новоназначенный губернатор Донетчины был в зоне АТО в составе боевых групп.

Он также поблагодарил бывшего главу Донецкой ВЦА Павла Жебривского, который находился на этой должности в течение трех лет.

13 июня Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Теги: Новости политики Петр Порошенко Новости Донецка Новости Украины Павел Жебривский
Источник: 24 Канал
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