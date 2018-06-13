Порошенко сказал свое слово о пребывании Жебривского в Донецкой ВЦА
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №164/2018 об освобождении от должности председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского.
Соответствующий документ обнародовала пресс-служба украинского гаранта.
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"Уволить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в документе.
Напомним, 11 июня председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что решил подать в отставку после трех лет пребывания на должности.
В среду, 13 июня, его заявление, которое принял Президент Украины Петр Порошенко, одобрил Кабмин.
Источник: 24 канал
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