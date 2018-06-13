Порошенко наградил Жебривского высоким орденом

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого Павла Жебривского, который накануне подал заявление об отставке с должности председателя Донецкой военно-гражданской администрации.

Как говорится в указе, обнародованном на сайте главы государства, Жебривский получил награду из рук Порошенко "за значительный личный вклад в государственное строительство и многолетнее добросовестное служение Украинскому народу".

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Порошенко наградил орденом Жебривского

Напомним, 11 июня председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что решил подать в отставку после трех лет пребывания на должности.

В среду, 13 июня, его заявление, которое принял Президент Украины Петр Порошенко, одобрил Кабмин.