Порошенко нагородив Жебрівського високим орденом

Президент України Петро Порошенко нагородив орденом князя Ярослава Мудрого Павла Жебрівського, який напередодні подав заяву про відставку з посади голови Донецької військово-цивільної адміністрації.

Як йдеться в указі, оприлюдненому на сайті глави держави, Жебрівський отримав нагороду з рук Порошенка "за значний особистий внесок у державне будівництво та багаторічне сумлінне служіння Українському народу".

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Порошенко нагородив Жебрівського орденом

Нагадаємо, 11 червня голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що вирішив подати у відставку після трьох років перебування на посаді.



У середу, 13 червня, його заяву, яку прийняв Президент України Петро Порошенко, схвалив Кабмін.