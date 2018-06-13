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Порошенко сказав своє слово щодо перебування Жебрівського у Донецькій ВЦА

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Порошенко звільнив Жебрівського з посади голови Донецької ВЦА
Порошенко звільнив Жебрівського з посади голови Донецької ВЦА / 24 канал

Президент України Петро Порошенко підписав указ №164/2018 щодо звільнення з посади голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.

Відповідний документ оприлюднила прес-служба українського гаранта.

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"Звільнити Жебрівського Павла Івановича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – мовиться у дописі.

Нагадаємо, 11 червня голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що вирішив подати у відставку після трьох років перебування на посаді.

У середу, 13 червня, його заяву, яку прийняв Президент України Петро Порошенко, схвалив Кабмін.

Теги: Новини Донецька Павло Жебрівський Президент України Петро Порошенко Новини України Новини політики
Джерело: 24 канал
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