Порошенко сказав своє слово щодо перебування Жебрівського у Донецькій ВЦА
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Президент України Петро Порошенко підписав указ №164/2018 щодо звільнення з посади голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.
Відповідний документ оприлюднила прес-служба українського гаранта.
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"Звільнити Жебрівського Павла Івановича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – мовиться у дописі.
Нагадаємо, 11 червня голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що вирішив подати у відставку після трьох років перебування на посаді.
У середу, 13 червня, його заяву, яку прийняв Президент України Петро Порошенко, схвалив Кабмін.
Джерело: 24 канал
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