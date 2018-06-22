Порошенко представив нового голову Донецької ОДА

Президент України Петро Порошенко призначив нового голову Донецької ОДА, яким став генерал СБУ Олександр Куць.

20 червня колишній голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що Кабмін затвердив на посаду його наступника генерала СБУ Олександра Куця.

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22 червня його офіційно представив Президент Петро Порошенко.

Хочу з великою приємністю представити наступника, хоча, думаю, що Олександр зайвих представлень не потребує,

– зазначив Порошенко, представляючи Куця.

Під час вибору нового глави військово-цивільної адміністрації я керувався двома чинниками: ми повинні забезпечити безпеку на території Донецької області і ми повинні зробити вичерпний перелік заходів для того, щоб наблизити Україну до миру,

– сказав Порошенко, представляючи нового голову військово-цивільної адміністрації.

Президент наголосив, що з першого дня агресії Росії на Донбасі новопризначений губернатор Донеччини був в зоні АТО у складі бойових груп.

Радий представити Голову Донецької ОДА Олександра Куця. З перших днів агресії РФ він пішов добровольцем, був у складі бойових груп СБУ. Має аналітичний склад розуму, його знає і поважає Донбас. Впевнений, його досвід забезпечить мир, відновлення інфраструктури, розвиток Донбасу — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 червня 2018 р.

Він також подякував колишньому голові Донецької ВЦА Павлу Жебрівському, який перебував на цій посаді впродовж трьох років.

13 червня Порошенко підписав указ про звільнення Павла Жебрівського з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.