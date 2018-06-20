00:20
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
27°C 15°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
  • неділя
    19°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Кабмін затвердив генерала СБУ Куця головою Донецької ВЦА, – Жебрівський

976 Читать новость на русском
Кабмін затвердив головою Донеччини генерала СБУ Куця
Кабмін затвердив головою Донеччини генерала СБУ Куця / Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів затвердив кандидатуру генерала Служби безпеки України Олександра Куця на посаду голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Про це розповів аудитор НАБУ Павло Жебрівський у коментарі "5 каналу".

Читайте також: Причиною відставки Жебрівського не була політична передумова, – Тука

Це вже не секрет. 20 червня Кабмін затвердив генерала СБУ Олександра Куця на посаду (голови Донецької ОВЦА – "24"). Думаю, що найближчим часом Президент розгляне і видасть указ і тоді вже буде представляти його в Донецькій області,
– сказав Жебрівський.

Зазначимо, 21 серпня 2017 року Олександр Куць був призначений начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, 11 червня голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що вирішив подати у відставку після трьох років перебування на посаді.

20 червня Президент України Петро Порошенко призначив Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро

Теги: Новини України Новини Донецька Павло Жебрівський СБУ Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 20 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 червня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 538
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
20 червня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 238
Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
20 червня, 22:00 Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
1877
Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
20 червня, 21:01 Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
Іван Вербицький 2078
Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
20 червня, 20:02 Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
Катерина Петренко 586
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук