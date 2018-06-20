Кабмин утвердил генерала СБУ Куця председателем Донецкой ВГА, – Жебривский

Кабинет Министров утвердил кандидатуру генерала Службы безопасности Украины Александра Куця на должность председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Об этом рассказал аудитор НАБУ Павел Жебривский в комментарии "5 каналу".

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Это уже не секрет. 20 июня Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность (председателя Донецкой ОВГА – "24"). Думаю, что в ближайшее время Президент рассмотрит и издаст указ и тогда уже будет представлять его в Донецкой области,

– сказал Жебривский.

Отметим, 21 августа 2017 года Александр Куць был назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, 11 июня председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что решил подать в отставку после трех лет пребывания в должности.



20 июня Президент Украины Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.