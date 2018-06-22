Хто такий Олександр Куць – новий голова Донецької ОДА

22 червня Президент України Петро Порошенко у Краматорську офіційного представив нового голову Донецької ОДА Олександра Куця.

Інформація про призначення на цю посаду 41-річного генерала СБУ з'явилась напередодні.

Вже колишній очільник Донеччини Павло Жебрівський, який призначений Порошенком аудитором НАБУ, 20 червня повідомив, що Кабмін затвердив на посаду голови Донецької ОДА генерала СБУ Олександра Куця.

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22 червня Порошенко офіційно представив Куця на посаді новопризначеного голови Донецької ОДА.

Олександр Іванович з перших днів війни також добровольцем на фронті, тільки в складі бойових груп Служби безпеки України, а діяльність цих бойових груп якось у нас не прийнято коментувати,

– сказав Порошенко під час представлення.

За його словами, "коли вороги бояться Олександра Івановича, вони це роблять недарма".

"Це людина, яка рішуче йде в бій, має аналітичний склад розуму, яка дуже добре відома на Донбасі, яку тут знають, шанують і поважають", – не скупився на слова похвали Порошенко під час представлення нового голови Донецької ОДА.

Президент висловив переконання, що досвід ефективної співпраці новопризначеного очільника Донеччини з керівництвом ООС, силовиками, народними депутатами "є безцінним".

Радий представити Голову Донецької ОДА Олександра Куця. З перших днів агресії РФ він пішов добровольцем, був у складі бойових груп СБУ. Має аналітичний склад розуму, його знає і поважає Донбас. Впевнений, його досвід забезпечить мир, відновлення інфраструктури, розвиток Донбасу — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 червня 2018 р.

Що відомо про нового голову Донецької ОДА Олександра Куця?

Йому 41 рік. Він народився у Ростові-на-Дону і до середини 90-х жив у Росії.

У 2009-2014 роках Куць був заступником начальника Головного відділу із боротьби з корупцією та організованою злочинністю (так званий департамент "К") ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Після цього рік відпрацював на посаді начальника київського главку Служби безпеки України, а з 25 березня 2015 року був призначений начальником УСБУ в Донецькій області.

Один з ватажків окупантів Захарченко звинувачував Куця в організації вбивства "Гіві" та "Мотороли".

Майже рік тому – 21 серпня 2017 року Олександр Куць призначений на посаду начальника Головного управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.



Олександр Куць – новий голова Донецької ОДА