Як сьогодні живуть люди в окупованому Донецьку: напруга, залпи артилерії та орки-патрулі

На околицях окупованого Донецька з настанням вечора настають важкі часи через велику ймовірність влучання снарядів. В той час у центрі масті відбувається імітація життя, яке тривало там до початку російської агресії: люди відвідують кафе та відпочивають на лавках.

Про це у блозі на сайті видання "Обозреватель" написав блогер під псевдонімом Фашик Донецький.

"Нещодавно писали про те, що, мовляв. Донецьк поділений на три зони. Насправді Донецьк поділений на дві зони: там, де добре чути залпи артилерії і та, де погано чути. Снаряд може прилетіти в будь-яку точку міста: центр чи на околицю", – мовиться у блозі.

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Автор матеріалу зазначив, що літа у Донецьку не відчувається. Всюди панує напруга, у жителів міста натягнуті нерви.

Курорти, моря – цього, звичайно, хочеться, але зарплати не всім дозволяють поїхати на море. До хунти є багато нев'їзних, а так званий курорт диридиди, Сєдове, курортом назвати язик не піднімається: орки-патрулі і комендантська година, відсутність МТС – це тягне як мінімум на 6 зірок, погодьтеся,

– іронізує Фашик Донецький.

При цьому він наголосив, що навіть під час відпустки жителі Донецька намагаються менше ходити вулицями міста, щоб не нарватися на проблеми з патрулями.

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"Так, у ватних ЗМІ на всю заливають про те, шо непорозуміння розвіюється, а Україні пиз*ець. Але по факту все навпаки – пропагандистські клоуни видають фейк за фейком, підприємства закриваються, адекватні люди бачать, що нормального майбутнього, поки російські окупанти при владі, в місті немає і бути не може", – резюмував блогер.