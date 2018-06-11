09:02
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 12°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    24°C 15°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Ольга Черненко

Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным

237
Чувство тотальной бедности становится нормальным в Луганске
Чувство тотальной бедности становится нормальным в Луганске / Фокус.ua

Бензин в Луганске снова поднялся в цене. А92, не краснея, продается по 50 рублей за литр, а А93 по 52 рубля. Заправляясь, я чувствую себя человеком, который живет явно не по средствам и чья машина стоит дешевле бензина, на котором ездит.

Вообще чувство тотальной бедности присутствует перманентно и где-то даже уже нормально. Можно покупать бензин, но жить впроголодь, экономя на питании, или иметь машину, но не иметь при этом ни копейки.

Читайте также: Как медленно умирает Луганск

Вчера я искала цемент. Нужно было 10 мешков, и был смысл поискать чуть дешевле. Самая низкая цена на цемент в Стройцентре (национализированном "Эпицентре") – 380 рублей за мешок по 50 кг. Месяц назад этот же российский цемент стоил 350 рублей, а осенью – 300 рублей за мешок. Месяц назад была даже акция – скидка в 400 рублей при покупке от тонны. На мой вопрос, от чего за какой-то месяц цемент так подорожал, мне ответили спокойно и странно: мол, бензин-то тоже не стоит на месте и тоже дорожает, так чего я хочу? Продавец так и сказал: каждый раз заправляюсь, и цена все выше. Это он, вероятно, о своем, наболевшем...

Стройцентр в Луганске
Стройцентр в Луганске

Но при покупке в Стройцентре по 380 рублей за мешок я заплачу за доставку 450 рублей, а, на секундочку, их "Газель" при грузоподъемности в две тонны берет всего полторы – машину руководство магазина бережет больше, чем преданность покупателей. Ок, беру цемент у дома. Та же марка, тоже российский, но уже по 410 рублей за мешок. Доставка всего-то 100 рублей, но выгоду я почувствую ровно при покупке этих 10 мешков, которые месяц назад у них же продавались по 370 рублей за мешок. В хозяйственном магазине в этом же радиусе у моего дома такой же цемент по 485 рублей за мешок. То есть разница в пределах одного города в 100 рублей на одном мешке цемента. И причина, вероятно, все та же – рост цен на бензин, что почти мистически отражается на всем – ценах на цемент и на стрижку. И любое подорожание можно списать на цены за бензин, эта та логика, которая работает почти безупречно, когда покупатель гневно кричит:

Сдурели вы, что ли с такими ценами!

А продавец парирует: "Цены на бензин не я устанавливаю".

Читайте также: Цены нокаутируют: сколько стоят продукты в Луганске

Пенсия моей мамы 2904 рубля – стандартная здесь. На эту пенсию жить невозможно. И тем не менее на нее живут здесь очень многие. Можно не иметь вредных привычек и не покупать лекарств, можно жить максимально экономно и рачительно вести хозяйство... Но в чем тогда радость? Сложно сказать. Телевизор, лавочка, внуки, свой дом. Но внуков хочется баловать, а дом требует ремонта, и пенсионеры отправляются в эти бесконечные рейды за пенсией, чтобы не стать богаче, а просто выжить. Это странный алгоритм – пережить испытание дорогой и очередями, чтобы жить чуть лучше. Выжить в надежде жить лучше и дать жить близким. И быть нищим миллионером с двумя пенсиями.

С мамой в рейд за пенсиями ехали два старика – 89 и 93 лет. Это была стандартная поездка, но я понимаю, что у читателя сложится впечатление, что я утрирую для усиления впечатлений. Старик был шахтером, получая ту самую, будь здоров, пенсию и страдал от частых позывов к мочеиспусканию, о чем был предупрежден перевозчик. Каждые полчаса машина тормозила, старик открывал двери, опускал ногу из машины и мочился, не выходя из машины и не обращая внимая на то, кто находится рядом с машиной и кто это может видеть.

Женщине было всего-то 89, но буквально перед поездкой она пережила инсульт с частичной парализацией… Справедливо было бы не продолжать дальше – вы можете вообразить себе эту дорогу. Станут ли богаче эти старики после двух пенсий? Или счастливее? Тоже вряд ли. Но все вместе никак не ложится в один ряд событий – цены, немощные старики, стремление жить как раньше и просто жить.

Читайте также: В Луганске все чаще умирают обычные люди, а хоронят их все тише

Автор: Ольга Черненко
Теги: Новини політики Новини України Публікації Гроші Новини Луганська Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
сьогодні, 08:37 Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
Ольга Черненко 237
Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
10 червня, 22:00 Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 2832
Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
10 червня, 21:00 Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
Тетяна Мартинюк 1520
Найсмішніші меми тижня: пряма Путіна та забудькуватий Трамп
10 червня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: пряма Путіна та забудькуватий Трамп
1138
Успіхи військових на фронті та скандальне звільнення Данилюка, – топ-5 відео тижня
10 червня, 19:30 Успіхи військових на фронті та скандальне звільнення Данилюка, – топ-5 відео тижня
954
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук