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В окупованому Криму виникли проблеми з пальним

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В окупованому Криму виникли проблеми з пальним
В окупованому Криму виникли проблеми з пальним / Ілюстративне фото

Жителі окупованої Росією Керчі (Крим) скаржаться на відсутність газу на автозаправних станціях.

Про це свідчить повідомлення Twitter-акаунта RoksolanaToday&Крим, який опублікував скріншот зі скаргами кримчанки.

Так, жителька Керчі сповістила, що тільки на одній заправці міста є газ. При цьому пальне там можуть отримати тільки за талонами водії маршруток і таксі.

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"Керч. Газу на заправках немає. Тому що ви у великій нафто-газовій країні живете. Все логічно", – зазначається в іронічному дописі у Twitter.

 

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Керч Пальне Авто
Джерело: 24 канал
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