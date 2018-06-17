В окупованому Криму виникли проблеми з пальним
Жителі окупованої Росією Керчі (Крим) скаржаться на відсутність газу на автозаправних станціях.
Про це свідчить повідомлення Twitter-акаунта RoksolanaToday&Крим, який опублікував скріншот зі скаргами кримчанки.
Так, жителька Керчі сповістила, що тільки на одній заправці міста є газ. При цьому пальне там можуть отримати тільки за талонами водії маршруток і таксі.
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"Керч. Газу на заправках немає. Тому що ви у великій нафто-газовій країні живете. Все логічно", – зазначається в іронічному дописі у Twitter.
Джерело: 24 канал
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