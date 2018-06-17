В оккупированном Крыму возникли проблемы с горючим

Жители оккупированной Россией Керчи (Крым) жалуются на отсутствие газа на автозаправочных станциях.

Об этом свидетельствует сообщение Twitter-аккаунта RoksolanaToday&Крым, который опубликовал скриншот с жалобами крымчанки.

Так, жительница Керчи сообщила, что только на одной заправке города есть газ. При этом топливо там могут получить только по талонам водители маршруток и такси.

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"Керчь. Газа на заправках нет. Потому что вы в большой нефте-газовой стране живете. Все логично", – отмечается в ироничном сообщении в Twitter.