В оккупированном Крыму возникли проблемы с горючим
Жители оккупированной Россией Керчи (Крым) жалуются на отсутствие газа на автозаправочных станциях.
Об этом свидетельствует сообщение Twitter-аккаунта RoksolanaToday&Крым, который опубликовал скриншот с жалобами крымчанки.
Так, жительница Керчи сообщила, что только на одной заправке города есть газ. При этом топливо там могут получить только по талонам водители маршруток и такси.
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"Керчь. Газа на заправках нет. Потому что вы в большой нефте-газовой стране живете. Все логично", – отмечается в ироничном сообщении в Twitter.
Источник: 24 канал
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