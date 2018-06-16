Полупустые пляжи и Путин: оккупированный Крым показали в красноречивых фото

В сети показали красноречивые фото из оккупированной Российской Федерацией Феодосии, что в Крыму, где ранее от туристов не было прохода, особенно в знойную летнюю погоду.

Соответствующие фотографии публикует "Крым. Реалии".

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Как отмечает издание, на феодосийскую железнодорожную станцию "Айвазовская", которая расположена рядом с береговой линией, раньше приходили поезда с разных уголков материковой Украины и соседней России, а сейчас же – только пригородное сообщение.

"Выйдя из электрички, можно буквально попасть к морю. Всего в нескольких десятках метров от станции – Второй городской пляж. Чтобы туда попасть, нужно просто перейти несколько железнодорожных путей", – говорится в публикации.

В то же время, как видно на фото, сейчас на пляже отдыхают только местные, и то пользуются только бесплатными услугами, ведь лежаки стоят без дела.

Также на фото показан баннер рядом с пустым автовокзалом с надписью – "Медведев – Крым, Путин – Россия".