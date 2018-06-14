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Оккупированный Крым хотят переименовать: озвучено новое название

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Оккупированный Крым предлагают переименовать
Оккупированный Крым предлагают переименовать / Фото из открытых источников

Оккупированный Российской Федерацией украинский полуостров Крым предлагают переименовать в "Республика Крым – Таврида".

Об этом заявил председатель национально-культурной автономии греков аннексированного Крыма Иван Шонус, передает "РИА Новости".

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Долгое время остров назывался Тавридой, поэтому никого не обижая, зная, что есть такие прецеденты в России, как Северная Осетия – Алания, Якутия (Саха), соответственно Крым тоже заслуживает полное основание исторически называться Республика Крым – Таврида. Мы выступаем с инициативой свершения этого факта,
– сказал он.

Подельник оккупантов заметил, что греки уже обратились в "ответственные инстанции" с официальным письмом.

"Нам ответили, что это возможная ситуация, но есть ряд сложностей. Нужно обоснования и изучения этого процесса. Мы и дальше продолжаем этот вопрос выносить на дискуссионные площадки, где присутствует научная элита", – добавил Шонус.

Отметим, что Таврида или Таврика – было одним из исторических названий древнего и средневекового Крыма. При этом в официальных документах полуостров продолжал называться Крымом.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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