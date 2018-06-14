Окупований Крим пропонують перейменувати: озвучено нову назву

Окупований Російською Федерацією український півострів Крим пропонують перейменувати на "Республіка Крим – Таврида".

Про це заявив голова національно-культурної автономії греків анексованого Криму Іван Шонус, передає "РИА Новости".

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Довгий час півострів називався Тавридою, тому нікого не ображаючи, знаючи, що є такі прецеденти в Росії, як Північна Осетія – Аланія, Якутія (Саха), відповідно Крим теж заслуговує на повну підставу історично називатися Республіка Крим – Таврида. Ми виступаємо з ініціативою звершення цього факту,

– сказав він.

Поплічник окупантів зауважив, що греки вже звернулися до "відповідальних інстанцій" з офіційним листом.

"Нам відповіли, що це можлива ситуація, але є ряд складнощів. Потрібно обґрунтування і вивчення цього процесу. Ми далі продовжуємо це питання виносити на дискусійні майданчики, де присутня наукова еліта", – додав Шонус.

Зазначимо, що Таврида або Таврика – було одним з історичних назв давнього і середньовічного Криму. При цьому в офіційних документах півострів продовжував називатися Кримом.