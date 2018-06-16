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Напівпусті пляжі і Путін: окупований Крим показали у промовистих фото

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Напівпустий пляж в окупованій Феодосії в Криму
Напівпустий пляж в окупованій Феодосії в Криму / Фото з відкритих джерел

У мережі показали промовисті фото з окупованої Російською Федерацією Феодосії, що в Криму, де раніше від туристів не було проходу, особливо в спекотню літню погоду.

Відповідні світлини публікує "Крим. Реалії".

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Як зазначає видання, на феодосійську залізничну станцію "Айвазовська", що розташована поруч з береговою лінією, раніше приходили поїзди з різних куточків материкової України і сусідньої Росії, а зараз же – тільки приміське сполучення. 

"Вийшовши з електрички, можна буквально потрапити до моря. Усього в декількох десятках метрів від станції – Другий міський пляж. Щоб туди потрапити, потрібно просто перейти кілька залізничних колій", – йдеться у публікації.

Водночас, як видно на фото, зараз на пляжі відпочивають тільки місцеві – і то користуються лише безкоштовними послугами, адже лежаки стоять без діла.

Також на фото показаний банер поруч з порожнім автовокзалом з написом – "Медведєв – Крим, Путін – Росія".


Банер з Путіним та Медведєвим поруч з автовокзалом в окупованій Феодосії


На вокзалі в окупованій Феодосії встановили "Антитерористичні огорожі" 


Залізнична станція "Айвазовська" в окупованій Феодосії


Оголошення про надання міграційних послуг в Феодосії


Оголошення про щоденні автобусні рейси з Феодосії до материкової України

Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Володимир Путін Анексія Криму Новини Криму Феодосія
Джерело: 24 Канал
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