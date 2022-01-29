Память погибших почтили минутой молчания. Затем прозвучал государственный гимн, военные отсалютовали из личного оружия и прошли торжественным маршем около памятного креста.

Кстати Бой под Крутами: почему важно помнить юных героев

Кроме Зеленского, в церемонии приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и курсанты высших военных учебных заведений.

Что известно о бое под Крутами

Бой состоялся 29 января 1918 года возле железнодорожной станции Круты, между Бахмачом и Нежином. Поединок продолжался между многочисленным российским войском и отдельными подразделениями Армии Украинской Народной Республики.

Украинские силы состояли из старшин и курсантов 1 Киевской военной школы имени Богдана Хмельницкого, а также 115 – 130 студентов первой сотни Студенческого куреня и добровольцев из Вольного казачества. В целом на оборону встали около тысячи человек.

Между тем большевистские силы в районе Крут составляли около 6 тысяч солдат и балтийских матросов. В бою приняли участие 3 тысячи человек.

Украинским добровольцам удалось выполнить боевую задачу и сдержать наступление большевиков на Киев. Однако потери, по разным данным, составили от 80 до 100 погибших. По мнению исследователей, потери врага могли достигать до 1500 убитых и раненых.

Большевики взяли в плен семерых раненых студентов, еще 27 студентов попали в руки врага, отступая в темноте. Их пытали и казнили.

В 1918 году тела павших воинов-студентов торжественно перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве. Установили памятник, который выполнен в форме гранитного креста с трезубцем. На нем написано: "Наибольшая любовь – жизнь положить за друзей".

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