Заместитель министра внутренних дел Вадим Денисенко в очередной раз призвал украинцев не распространять и не выкладывать в соцсети такие фото или видео, ведь это прямая наводка для врага, передает 24 канал.

Более того, по его словам, когда люди выкладывают такие данные в фейсбук, то они даже не выключают геолокацию. Так враг четко понимает, где это находится.

Каждый из нас и так уже герой. Вам не нужна эта минута славы. Она может завершиться следующим обстрелом, который может попасть в вашу квартиру. Это не стоит нескольких лайков,

– сказал Денисенко.

Поэтому с точки зрения безопасности близких и в конце собственной безопасности он призывает также не публиковать фото и видео с успехами работы нашей ПВО, ведь так вы рассекречиваете саму противовоздушную оборону.

Это самая большая проблема в крупных городах сейчас,

– отметил Денисенко.

Напомним, ранее Управление государственной охраны Украины опубликовало обращение, в котором сообщил, что распространение данных о последствиях обстрелов российских войск в Украине ставит под угрозу жизни военнослужащих и мирного населения, поскольку дает возможность врагу скорректировать наведение по объектам военной и гражданской инфраструктуры.