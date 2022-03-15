Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вкотре закликав українців не поширювати та не викладати у соцмережі такі фото чи відео, адже це пряма наводка для ворога, передає 24 канал.
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Більше того, за його словами, коли люди викладають такі дані у фейсбук, то вони навіть не вимикають геолокацію. Так ворог чітко розуміє, де це знаходиться.
Кожен з нас і так уже герой. Вам не потрібна ця хвилина слави. Вона може завершитись наступним обстрілом, який може потрапити у вашу квартиру. Це не вартує кількох лайків,
– сказав Денисенко.
Тож з точки зору безпеки близьких та врешті власної безпеки він закликає також не публікувати фото та відео з успіхами роботи нашої ППО, адже так ви розсекречуєте саму протиповітряну оборону.
Це найбільша проблема в великих містах зараз,
– зауважив Денисенко.
Нагадаємо, раніше Управління державної охорони України опублікувало звернення, в якому повідомило, що поширення даних про наслідки обстрілів російських військ в Україні ставить під загрозу життя військовослужбовців та мирного населення, оскільки дає можливість ворогові скоригувати наведення по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.
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