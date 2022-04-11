Соответствующую информацию в эфире канала Рада рассказал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. Такие сведения он озвучил 10 апреля.

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В Киевской области продолжают разминировать территорию

Есть большая опасность для людей. Только за эту неделю обезврежено около 11 тысяч боеприпасов. Это и неразорвавшиеся мины, и установленные ловушки, растяжки,

– рассказал Павлюк.

Чиновник добавил, что очень много "сюрпризов" оставляют оккупанты в городах, из которых выходят. Поэтому их нужно очень тщательно проверять и только после этого власти смогут людям дать доступ к их объектам.

Хотя людей и сейчас пропускают на блокпостах, однако не могут гарантировать их безопасность.

"Поэтому стоит подождать, пока мы проведем все мероприятия. Для того чтобы сохранить имущество, дополнительно большие силы сосредоточены в этих районах. Только около 600 полицейских прибыло из других районов, чтобы круглосуточно установить контроль за сохранностью имущества, недопущением мародерства", – пояснил глава Киевская ОВА.

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