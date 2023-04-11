Местный житель Вышгородского района пошел по лесной дороге в соседнее село, где наткнулся на реактивную противотанковую гранату. Он немедленно вызвал правоохранителей.

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На одной территории было несколько мин

По приезду специалисты осмотрели прилегающую территорию, где в прошлом году проходили боевые действия. Там они обнаружили еще 4 противотанковые мины ТМ-62М.

Из-за опасности обнаруженных предметов взрывотехники Киевщины провели контролируемое обезвреживание боеприпасов.

Важно. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно уведомлять спецлинию "102".

Украинцев призывают быть осторожными

К сожалению, часто встреча людей с минами проходит трагически. 29 марта в Изюмском районе близ города Барвенково на грунтовой полевой дороге легковой автомобиль наехал на противотанковую мину.

В результате взрыва погибли два человека: 16-летний парень, 34-летний мужчина. Еще двое мужчин 20 и 24 лет получили ранения.

Поэтому украинцев призывают не передвигаться по неизвестным или непроверенным дорогам, а особенно там, где продолжались боевые действия. Ради безопасности не стоит посещать леса, лесополосы, поля и реки. Ни в коем случае нельзя трогать подозрительные предметы. Это может стоить жизни.

Напомним, что сейчас Украина является наиболее заминированной страной в мире.