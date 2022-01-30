Минздрав обновил карантинную карту Украины
В частности, 16 областей соответствуют показателям оранжевого уровня эпиднебезопасности, в желтой – 8 и меньше всего в красной – 2 области.
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Что изменилось
Так, сегодня Харьковская область, которая еще вчера соответствовала показателям оранжевого уровня эпидопасности, перешла в желтый.
Зато в Луганской области наоборот – ситуация ухудшилась, поэтому она перешла из желтой в оранжевую зону.
Как выглядит зонирование сейчас
Красная зона
- Ивано-Франковская область
- Ровненская область
Оранжевая зона
- Винницкая область
- Волынская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Запорожская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Луганская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область
- Черновицкая область
Желтая зона
- г. Киев
- Днепропетровская область
- Киевская область
- Кировоградская область
- Харьковская область
- Николаевская область
- Полтавская область
- Херсонская область
Карантинная карта Украины / Инфографика Минздрав