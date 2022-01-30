Минздрав обновил карантинную карту Украины

В частности, 16 областей соответствуют показателям оранжевого уровня эпиднебезопасности, в желтой – 8 и меньше всего в красной – 2 области.

Внимание После антирекорда – спад: в Украине уменьшилось количество больных COVID-19 за сутки

Что изменилось

Так, сегодня Харьковская область, которая еще вчера соответствовала показателям оранжевого уровня эпидопасности, перешла в желтый.

Зато в Луганской области наоборот – ситуация ухудшилась, поэтому она перешла из желтой в оранжевую зону.

Как выглядит зонирование сейчас

Красная зона

  • Ивано-Франковская область
  • Ровненская область

Оранжевая зона

  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Запорожская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Луганская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черниговская область
  • Черновицкая область

Желтая зона

  • г. Киев
  • Днепропетровская область
  • Киевская область
  • Кировоградская область
  • Харьковская область
  • Николаевская область
  • Полтавская область
  • Херсонская область


Карантинная карта Украины / Инфографика Минздрав

Какова актуальная статистика COVID-19

В Украине за прошедшие сутки, 29 января, зафиксировали 24 508 новых случаев заболевания. После трехдневного роста показатели инфицирования пошли на спад. Всего в Украине зарегистрировали более 4 миллионов случаев COVID-19.