МОЗ оновило карантинну карту України
Зокрема, 16 областей відповідають показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки, у жовтій – 8 та найменше у червоній – 2 області.
Увага Після рекорду – спад: в Україні зменшилася кількість хворих на COVID-19 за добу
Що змінилось
Так, сьогодні Харківська область, яка ще вчора відповідала показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки, перейшла до жовтого.
Натомість у Луганській області навпаки – ситуація погіршилася, тож вона перейшла з жовтої зони до помаранчевої.
Як виглядає зонування наразі
Червона зона
- Івано-Франківська область
- Рівненська область
Помаранчева зона
- Вінницька область
- Волинська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Закарпатська область
- Запорізька область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Луганська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернігівська область
- Чернівецька область
Жовта зона
- м. Київ
- Дніпропетровська область
- Київська область
- Кіровоградська область
- Харківська область
- Миколаївська область
- Полтавська область
- Херсонська область
Карантинна карта України / Інфографіка МОЗ