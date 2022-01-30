Зокрема, 16 областей відповідають показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки, у жовтій – 8 та найменше у червоній – 2 області.

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Так, сьогодні Харківська область, яка ще вчора відповідала показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки, перейшла до жовтого.

Натомість у Луганській області навпаки – ситуація погіршилася, тож вона перейшла з жовтої зони до помаранчевої.

Важливо! Загалом рівень захворюваності по Україні складає 756 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення.

Також перевищений рівень госпіталізацій — у дев'яти регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.

Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.