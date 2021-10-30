В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса меньше всего распространена в Закарпатье и Области.
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Какие области являются "красными"
В министерстве считают, что по состоянию на 30 октября, "красными" являются 15 областей:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Ровненская;
- Сумская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черниговская.
Регионы со значительным распространением коронавируса / Данные Минздрава
Какие регионы являются "оранжевыми"
В Украине Киев и 7 областей имеют "оранжевый" уровень эпидемической опасности.
- Винницкая;
- Волынская;
- Полтавская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Черкасская;
- Буковина.