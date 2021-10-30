У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найменше поширена на Закарпатті та Кіровоградщині.
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Які області є "червоними"
У міністерстві вважають, що станом на 30 жовтня, "червоними" є 15 областей:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Луганська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Чернігівська.
Регіони зі значним поширенням коронавірусу / Дані МОЗ
Які регіони є "помаранчевими"
В Україні Київ і 7 регіонів мають "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.
- Вінниччина;
- Волинь;
- Полтавщина;
- Тернопільщина;
- Харківщина;
- Черкащина;
- Буковина.