Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны. В актуальном перечне 18 "желтых", 7 "оранжевых" и ни одного "красного" региона.

В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса умеренно распространена в Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Тернопольской и Черкасской областях.

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Какие регионы являются "желтыми"

В министерстве считают, что по состоянию на 5 мая, "желтыми" являются Киев и 17 областей, а именно:

Винницкая область;

Днепропетровская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровненская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

По состоянию на 8 мая ни одна из областей Украины Минздравом не отнесена к красной зоне карантина.

Регионы со значительным распространением коронавируса / Данные Минздрава

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки, 7 мая, в Украине зафиксировали 8710 случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в нашей стране 2 114 138 человек заболели COVID-19, выздоровели 1 750 570 пациентов, умерли – 46 200.