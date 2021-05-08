Минздрав обновил карантинные зоны: в Украине нет "красных" областей
Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны. В актуальном перечне 18 "желтых", 7 "оранжевых" и ни одного "красного" региона.
Источник:сайт Минздрава
В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса умеренно распространена в Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Тернопольской и Черкасской областях.
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Какие регионы являются "желтыми"
В министерстве считают, что по состоянию на 5 мая, "желтыми" являются Киев и 17 областей, а именно:
- Винницкая область;
- Днепропетровская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровненская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
По состоянию на 8 мая ни одна из областей Украины Минздравом не отнесена к красной зоне карантина.
Регионы со значительным распространением коронавируса / Данные Минздрава
Стоит отметить, что за прошедшие сутки, 7 мая, в Украине зафиксировали 8710 случаев заражения коронавирусом.
С начала пандемии в нашей стране 2 114 138 человек заболели COVID-19, выздоровели 1 750 570 пациентов, умерли – 46 200.
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