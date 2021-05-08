МОЗ оновило карантинні зони: в Україні немає "червоних" областей
Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 18 "жовтих", 7 "помаранчевих" і жодного "червоного" регіону.
Джерело:сайт МОЗ
У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу помірно поширена у Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Черкаській областях.
Читайте також Це не означає скасування карантину,– Ляшко про вихід з червоної зони
Які регіони є "жовтими"
У міністерстві вважають, що станом на 5 травня, "жовтими" є Київ та 17 областей, а саме:
- Вінниччина;
- Дніпропетровщина;
- Закарпаття;
- Запоріжжя;
- Прикарпаття;
- Київщина;
- Львівщина;
- Миколаївщина;
- Одещина;
- Полтавщина;
- Рівненщина;
- Сумщина;
- Харківщина;
- Херсонщина;
- Хмельниччина;
- Буковина;
- Чернігівщина.
Станом на 8 травня жодну з областей України МОЗ не віднесло до червоної зони карантину.
Поділитися новиною