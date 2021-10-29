В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса наиболее распространена на Днепропетровщине, в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской областях.

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Какие области являются "желтыми"

В министерстве считают, что по состоянию на 29 октября, "желтыми" являются две области:

Закарпатская;

Кировоградская.

Регионы со значительным распространением коронавируса / Данные Минздрава

Какие регионы являются "оранжевыми"

В Украине Киев и 14 регионов имеют "оранжевый" уровень эпидемической опасности.

Винницкая область;

Волынь;

Житомирщина;

Прикарпатье;

Киевщина;

Луганская область;

Львовщина;

Полтавщина;

Тернопольщина;

Харьковщина;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Буковина;

Черниговская область.

Обратите внимание! Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о переводе Львовской и еще 6 областей в красную зону с 30 октября.