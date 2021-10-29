У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найбільше поширена на Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині, Рівненщині, Сумщині, Херсонщині.
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Які області є "жовтими"
У міністерстві вважають, що станом на 29 жовтня, "жовтими" є дві області:
- Закарпатська;
- Кіровоградська.
Регіони зі значним поширенням коронавірусу / Дані МОЗ
Які регіони є "помаранчевими"
В Україні Київ і 14 регіонів мають "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.
- Вінниччина;
- Волинь;
- Житомирщина;
- Прикарпаття;
- Київщина;
- Луганщина;
- Львівщина;
- Полтавщина;
- Тернопільщина;
- Харківщина;
- Хмельниччина;
- Черкащина;
- Буковина;
- Чернігівщина.