У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найбільше поширена на Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині, Рівненщині, Сумщині, Херсонщині.

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Які області є "жовтими"

У міністерстві вважають, що станом на 29 жовтня, "жовтими" є дві області:

Закарпатська;

Кіровоградська.

Регіони зі значним поширенням коронавірусу / Дані МОЗ

Які регіони є "помаранчевими"

В Україні Київ і 14 регіонів мають "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.

Вінниччина;

Волинь;

Житомирщина;

Прикарпаття;

Київщина;

Луганщина;

Львівщина;

Полтавщина;

Тернопільщина;

Харківщина;

Хмельниччина;

Черкащина;

Буковина;

Чернігівщина.

Зверніть увагу! Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалила рішення про переведення Львівської та ще 6 областей до червоної зони з 30 жовтня.